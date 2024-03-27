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Угорщина не поновить забору на імпорт українського меду, попри протести місцевих бджолярів

27 березня, 2024 середа
00:31
Економіка

Угорщина не відновлюватиме заборону на імпорт меду з України, попри вимоги місцевих бджолярів, які протестували, заявивши, що дешевий мед з України знизив ціни та загрожує їх бізнесу

Про це повідомляє Reuters.

У 2023 році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ввів заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів з України, включаючи зерно, свинину, а також мед. 19 лютого він скасував заборону на імпорт меду, що викликало протести близько 22 тис. тамтешніх бджолярів.

Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що одностороння заборона імпорту не мала позитивного впливу на місцевий ринок, оскільки оптові закупівельні ціни не зросли настільки, на що сподівалися місцеві фермери, в той час, як це завдало шкоди компаніям, які упаковували та експортували мед до ЄС.

За його словами, експортерам меду потрібен український мед, оскільки інакше вони не зможуть виконати контрактні постачання.

"Оскільки заборона більше не могла підтримувати інтереси угорських бджолярів, вона не мало відчутного впливу, ми не хотіли створювати ще більших проблем. Тому нам довелося знову відкрити наш ринок", - сказав Надь.

Коли його запитали, чи розглядатиме уряд можливість повторного запровадження заборони на імпорт, він відповів: "ні, оскільки це не має впливу".

Більшість імпорту меду в ЄС надходить з Китаю та України. Український імпорт становив 25% імпорту меду ЄС у січні-серпні 2023 року, свідчать дані Єврокомісії.

  • У квітні 2023 року Надь заявляв, що заборона на ввезення зернових, борошна, меду, олії та м'яса з України до Угорщини триватиме до 30 червня того ж року.
Теги:
Світ
Україна
Угорщина
фермери
аграрії
акції протестів
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