Україна може експортувати в ЄС 30 тис. тонн борошна. Як це позначиться на цінах в Україні

Зіновія Воронович
29 жовтня, 2025 середа
15:24
Економіка борошно

З 29 жовтня набула чинності нова торговельна угодна з ЄС, у якій вперше передбачена окрема квота на експорт борошна з України, що спростить українським мельникам доступ на ринок Європи

Зміст

Про це у коментарі Еспресо Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

"Вперше нам дали квоту окремо дали від пшениці. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам і переговорній групі з українського боку, які доклали зусилля, дослухалися до наших пропозицій і ми маємо цю квоту. Для наших підприємств це дуже важливий ринок", – каже Родіон Рибчинський.  

За його словами, українське борошно уже не один рік постачається практично в усі країни Європи, однак досі це була спільна квота з зерном.

"Була загальна квота в 1 млн тонн – пшениця і пшеничне борошно. Тому ми не могли достатньо кількості експортувати, бо експортувалася пшениця. Тепер буде простіше, – каже Родін Рибчинський. – Ми займаємося експорт-промоушеном, підприємства працюють, налагоджують прямі контакти з підприємствами. Це процес щоденний, а не так, що ми сиділи і чекали, поки нам дадуть квоту і тепер будемо думати, як її закрити". 

Читайте також: Більше квот для аграріїв: що дає оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС

За новими квотами, Україна може поставити без мит до ЄС 1,3 млн тонн пшениці, та додатково 30 000 тонн борошна з неї. Зважаючи на середню ціну 300 євро за тонну, експорт борошна може становити орієнтовно 9 млн євро. 

Водночас експерт запевняє, що на ціни на внутрішньому ринку нові умови торгівлі з ЄС взагалі не позначаться.

"На ситуацію на внутрішньому ринку це не позначиться.  Швидше навпаки – матиме позитивний вплив. Підприємств, які експортують, ставлять сучасне обладнання, застосовують нові технологічні прийоми. Повірте, підприємство, яке орієнтоване на експорт, воно робить якіснішу продукцію і для внутрішнього ринку. Не буває такого, що це ми робимо для, умовно, Португалії, а це – для Вінницької області", – каже Родіон Рибчинський.

Він зазначає, що різні класифікації борошна в Україні та ЄС – це просто різні назви одного й того ж продукту. Наприклад, борошно типу 550 відповідає українському борошну вищого гатунку. 

"Ми орієнтуємось на споживача. Навіть всередині України є різні запити. Наприклад, для хлібокомбінату потрібна стандартна класифікація борошна, а, наприклад, для виробника кондитерських виробів може бути потрібне борошно певної якості, яке не підпадає під стандарт. Він нам дає параметри технічних умов, і ми під нього підлаштовуємося. Технологічна ми можемо виготовляти на наших млинах і 30, і 40 сортів борошна, – залежності від  попиту.

  • 13 жовтня Рада Європейського Союзу затвердила нову торговельну угоду з Україною, яка замінить "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні цього року

 

