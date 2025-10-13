Рада ЄС схвалила нову угоду з Україною, що замінить "торговельний безвіз"

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС, передає Європейська правда.

Нова угода є продовженням перегляду Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та Євросоюзом. Її мета — створити довгострокову та передбачувану основу для торгівлі у контексті майбутнього вступу України до ЄС.

"Сьогоднішнє рішення підтверджує непохитну та багатогранну підтримку України з боку ЄС після трьох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії. Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але ми також повинні допомогти їй, сприяючи лібералізації торгівлі", – заявив Ларс Льокке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії, яка головує у Раді ЄС.

За його словами, скасування митних зборів вигідне обом сторонам, оскільки сприятиме економічній стабільності, розвитку торгівлі та подальшій інтеграції України до ЄС.

Угода передбачає поступове наближення українських стандартів до норм ЄС — зокрема щодо добробуту тварин, використання пестицидів і ветеринарних препаратів. Водночас для чутливих секторів, таких як виробництво цукру, м’яса птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та меду, збережуться певні обмеження.

Повна лібералізація торгівлі буде застосовуватись лише до менш чутливих продуктів — наприклад, молока та молочних виробів.

Остаточне ухвалення документа очікується на засіданні Комітету асоціації Україна — ЄС у торговельному складі.