Україна та Євросоюз продовжили до березня 2027 "транспортний безвіз"
Міністерство розвитку громад і територій України та Єврокомісія домовилися продовжити угоду про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців – до березня 2027 року
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року. Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень", – розповіли в Мінгромад.
Зазначено, що в межах угоди Київ зобовʼязався надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, згідно з євроінтеграційними зобов’язаннями.
Зокрема, до 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.
Водночас наголошується: після 1 липня 2026 року нові зареєстровані вантажні транспортні засоби в Україні повинні бути обладнані смарт-тахографами.
"За час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55% і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторін. Вдячний нашим партнерам з Європейського Союзу за конструктивний діалог та розуміння того, що угода вигідна обом сторонам, адже лібералізація забезпечує стійкість двосторонньої торгівлі", – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
- У серпні Україна продовжила дію "транспортного безвізу" для вантажівок з Молдовою на два роки – до кінця 2027 року.
