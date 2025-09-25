Україна та Євросоюз продовжили до березня 2027 "транспортний безвіз"

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року. Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень", – розповіли в Мінгромад.

Зазначено, що в межах угоди Київ зобовʼязався надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, згідно з євроінтеграційними зобов’язаннями.

Зокрема, до 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.

Водночас наголошується: після 1 липня 2026 року нові зареєстровані вантажні транспортні засоби в Україні повинні бути обладнані смарт-тахографами.

"За час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55% і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторін. Вдячний нашим партнерам з Європейського Союзу за конструктивний діалог та розуміння того, що угода вигідна обом сторонам, адже лібералізація забезпечує стійкість двосторонньої торгівлі", – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.