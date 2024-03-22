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Україна може уникнути технічного дефолту через збільшення держборгу, - Жеваго

22 березня, 2024 п'ятниця
20:11
Економіка Костянтин Жеваго

Інвестор, підприємець, меценат Костянтин Жеваго вважає, що кредитори готові реструктуризувати український борг, надавши додатковий час на погашення, що заспокоює стосовно поточного стану суверенного рейтингу країни

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Мене не турбує, як фахівця, економіста питання технічного дефолту, тому що в цій ситуації знаходиться Україна, я впевнений, що кредитори це розуміють та нададуть нам можливість реструктуризувати, тобто подовжити термін погашення наших кредитів ще на два або на три роки, залежно які умови з ними погодимо, такий буде суверенний рейтинг, чи він повернеться на ССC, чи стане ССC+. Тобто оце залежить від уряду України, який буде проводити переговори, перемовини. Насправді мене турбує в цій ситуації щодо рейтингу, яким чином Сполучені Штати все ж таки зможуть і погодяться надати допомогу", - сказав Жеваго.

Меценат нагадав, що більшість грошей для України надаватимуть через гранти, які не впливатимуть на платоспроможність та заборгованість.

"А коли вони починають говорити, що давайте це буде не безповоротна допомога, а це буде лендліз - це означає, що якщо ви винні сьогодні своєму сусіду 100 грн, то він хоче, щоб він дав 100 грн не у вигляді гарантій у важкій ситуації, а у вигляді кредиту і ви будете винні 200 грн. Тобто Україна буде винна ще більше грошей, а якщо вона буде винна ще більше, то це ще більше кредитне навантаження й це безумовно впливає на економічні процеси в країні та впливає на кредитні рейтинги, які віддають нам кредитні рейтингові агентства", - підсумував інвестор.

Що передувало

У грудні очільник місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам буде чинним до 2027 року, а до середини 2024 року буде проведена реструктуризація комерційного боргу.

Також група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки та Паризького клубу затвердили призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

У Reuters заявили, що інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд доларів, створюють комітет кредиторів і можуть почати переговори щодо його реструктуризації у квітні. 

*Костянтин Жеваго є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу "Еспресо"
Теги:
Новини
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Україна
дефолт
Костянтин Жеваго
США
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