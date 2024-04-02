Україна отримає від Південної Кореї $2,1 млрд пільгових кредитів, які спрямує на проєкти відновлення, - Свириденко

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба Мінфіну.

Відомо, що сьогодні на засіданні відповідну Рамкову угоду схвалили український та південнокорейський уряди.

"Зроблено ще один крок до фіналізації всіх необхідних внутрішніх процедур та початку практичної реалізації домовленостей з нашими корейськими друзями. Україна або резидент України, який отримає державну гарантію, матимуть змогу залучити пільгові кредити від EDCF. Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення", - розповіла Свириденко.

У Мінфіні пояснюють, відповідно до умов Рамкової угоди щодо пільгових кредитів від EDCF, уряд Республіки Корея дає змогу позичальнику отримати максимальну суму зобов’язань, яка не перевищує $2 млрд 100 млн, на 2024 - 2029 роки для фінансування кредитних проєктів EDCF в Україні.

"Відповідно до угоди, на першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відбудову", - додають у відомстві.