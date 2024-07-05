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Україна отримала понад 2,3 тис. тонн енергообладнання від партнерів після поновлення атак РФ

5 липня, 2024 п'ятниця
15:35
Економіка

Міжнародні партнери надали Україні понад 2,3 тисячі тонн енергетичного обладнання після поновлення російських атак на енергетику

Зміст

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2 335,8 тонни, кажуть у Міненерго.

Зокрема допомогу надали Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція та Об’єднані Арабські Емірати.

Зазначається, що партнери передали трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів. 

У Міністерстві додають, що близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

  • Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Варшави заявив, що його країна робить "велику роботу" для Києва та пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени й взимку.
Теги:
Світ
Україна
Війна з Росією
Енергія
допомога Україні
Енергетика
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