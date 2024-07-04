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Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку

4 липня, 2024 четвер
16:56
Світ Петер Пеллегріні, Словаччина

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Варшави заявив, що його країна робить "велику роботу" для Києва та пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени й взимку

Зміст

Про це пише Pravda.

"З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч МВт електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України", - сказав Пеллегріні.

Він також додав, що Словаччина насправді робить "велику роботу" для Києва попри її медійний імідж, який підкреслює стриманість уряду прем'єра Роберта Фіцо щодо підтримки України.

Про це, за словами Пеллегріні, свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії в Україну.

Президент також наголосив, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів на сході та півдні України.

Що відомо про допомогу Словаччини Україні

Петер Пеллегріні заявив, що його держава залучена до чеської ініціативи, яка передбачає закупівлю боєприпасів для українських захисників, а також підтримує Київ способами, "про які не надто часто говорять".

Раніше у Словаччині люди, які обурені відмовою уряду Фіцо підтримати Україну, за 12 днів зібрали 3 874 701 євро на снаряди для України. До ініціативи долучились понад 60 тисяч словаків.

Зазначається, що понад 20 країн долучилися до ініціативи Чехії з закупівлі боєприпасів для України, але уряд Словаччини не взяв участь у кампанії, заявивши, що конфлікт "не має військового вирішення", а відправка зброї в Україну "лише продовжить війну".

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо висміяв цю ініціативу. "В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він, додавши, що в Словаччині краще збирати гроші для онкохворих, ніж для куль і бомб.

10 травня президент України Володимир Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків за збір коштів.

Теги:
Україна
Словаччина
Війна з Росією
Енергія
допомога Україні
Енергетика
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