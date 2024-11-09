Україна спільно з партнерами готує оновлену оцінку потреб на відновлення та відбудову, - Кулеба
Україна разом зі Світовим банком, Єврокомісією та ООН розпочала підготовку оновленої оцінки потреб на відбудову (RDNA4)
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.
"Документ міститиме верифіковані дані щодо втрат України внаслідок війни в усіх секторах економіки та стане основою для формування пріоритетних проєктів відбудови й розвитку з залученням державного та приватного фінансування. Це необхідно для ефективної та підзвітної відбудови. Довіра донорів і громадян до процесу відновлення залежить від перевірених цифр", - зазначив Кулеба.
Він наголосив, що пріоритетами для України є житло, соціальна сфера, розмінування, енергетика, зокрема теплопостачання, та укриття. Особлива увага приділятиметься захисту енергетичних об'єктів.
"Пріоритезація інвестиційних потреб відповідатиме реформі управління публічними інвестиціями PIM", - додав Кулеба.
За його словами, RDNA4 буде опубліковано на початку 2025 року.
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