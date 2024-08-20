Україна у 2025 році потребуватиме щонайменше $38 млрд зовнішнього фінансування, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2025 році для забезпечення фінансового ресурсу Україна потребуватиме щонайменше 38 мільярдів доларів зовнішніх надходжень
Про це Шмигаль написав у telegram.
"Забезпечення фінансового ресурсу. Потреби в зовнішньому фінансуванні на наступний рік будуть не менше 38 млрд доларів. Особлива увага на конфіскації заморожених російських активів", - зазначив прем'єр.
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За його словами, Україні також потрібно активізувати залучення техніки для різних потреб. Йдеться, зокрема, про розмінувальні машини, роботи, дрони, техніку для рятувальних робіт та медеваки.
Крім того, для відновлення знищених росіянами енергетичних об'єктів необхідно залучати обладнання для енергетики.
- Протягом січня - червня 2024 року державний бюджет України отримав $20,2 млрд фінансування зокрема від США, ЄС, Японії, Канади, а також Міжнародного валютного фонду.
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