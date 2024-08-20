Україна у 2025 році потребуватиме щонайменше $38 млрд зовнішнього фінансування, - Шмигаль

Про це Шмигаль написав у telegram.

"Забезпечення фінансового ресурсу. Потреби в зовнішньому фінансуванні на наступний рік будуть не менше 38 млрд доларів. Особлива увага на конфіскації заморожених російських активів", - зазначив прем'єр.

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За його словами, Україні також потрібно активізувати залучення техніки для різних потреб. Йдеться, зокрема, про розмінувальні машини, роботи, дрони, техніку для рятувальних робіт та медеваки.

Крім того, для відновлення знищених росіянами енергетичних об'єктів необхідно залучати обладнання для енергетики.