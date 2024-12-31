Україна виготовляє більше самохідних артсистем, ніж будь-яка країна вільного світу, – Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в шість разів.

"В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї й техніки допущено до експлуатації. З них, половина — українського виробництва", - зазначив очільник уряду.

Що стосується дронів, тут вітчизняна продукція становить понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" цьогоріч закупили більш як 1,2 млн безпілотників.

"Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу", - сказав Шмигаль.

Також він відзначив розвиток ракетної програми та створення української далекобійної зброї.

За "данською моделлю" партнери закупили для ЗСУ в українських підприємств озброєння на майже 1 млрд доларів.

Окрім того, Шмигаль відзначив інші напрями, де Україна цьогоріч досягла успіхів.

Фінансова стійкість. Очільник уряду нагадав, що всі пріоритетні видатки було профінансовано у повному обсязі. Також він відзначив старт програми Ukraine Facility та залучення 50 млрд доларів від заморожених активів РФ.

"Україна вперше у своїй історії пройшла 6 переглядів у межах однієї програми з МВФ. Отримали за нею майже 10 млрд доларів", - сказав Шмигаль.

Енергетика. Тут очільник уряду відзначив залучення коштів партнерів до відновлення енергооб'єктів і розширення можливостей імпорту електроенергії.

Відновлення та розмінування. У 2024 році в Україні відновили 155 шкіл, 124 медичні заклади, реалізували 640 інфраструктурних проєктів.

"У межах програми єВідновлення за цей рік понад 46 тис. родин отримали 4,7 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. Також видали житлових сертифікатів на 4,4 млрд грн ще для 2,8 тис. родин", - розповів Шмигаль.

Сапери обстежили понад 315 тис. гектарів потенційно замінованих земель сільськогосподарського призначення, понад 265 тис. повернули в експлуатацію.

Окремо Шмигаль торкнувся соціальної сфери й нагадав про запуск у грудні програми "Зимова єПідтримка", а також про індексацію пенсій і незмінність тарифів на поточний опалювальний сезон.

Освіта та медицина. Очільник уряду розповів про будівництво укриттів, безоплатне харчування учнів початкових класів і продовження реформи НУШ. У медицині він особливо відзначив програму "Доступні ліки", якою за рік скористалися понад 2,3 млн громадян.

Також прем'єр розповів про програми для підтримки бізнесу, "Національний кешбек" і "Зроблено в Україні". За його словами, майже 15 тис. родин отримали пільгову іпотеку за програмою єОселя.

Інший напрям, у якому Україна досягла успіху, – євроінтеграція.

"Розпочалися передвступні переговори про членство України в Євросоюзі. Стартував зовнішній скринінг українського законодавства на відповідність європейському праву. За першим переговорним кластером він уже завершений", - зазначив Шмигаль.

Також він відзначив успіхи України в цифровізації.

"Майже 22 млн користувачів Дії, понад 30 послуг у застосунку та понад 120 на порталі, п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг", - розповів очільник уряду.

"У 2024 році ми запустили сервіс е-Підприємець, освітню екосистему "Мрія", бронювання в Дії, Шлюб онлайн, uResidency", - додав він.