Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Україна виготовляє більше самохідних артсистем, ніж будь-яка країна вільного світу, – Шмигаль

Україна виготовляє більше самохідних артсистем, ніж будь-яка країна вільного світу, – Шмигаль

Юлія Юліна
31 грудня, 2024 вiвторок
14:29
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Уряд у 2024 році спрямував більш ніж половину видатків державного бюджету на безпеку й оборону. Україна має значні успіхи в оборонній сфері

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, завдяки інвестиціям держави та приватного сектору спроможності українського ОПК зросли в шість разів.

"В оборонній сфері працюють понад 800 державних і приватних компаній. Більше тисячі зразків зброї й техніки допущено до експлуатації. З них, половина — українського виробництва", - зазначив очільник уряду.

Що стосується дронів, тут вітчизняна продукція становить понад 96%. Через проєкт "Армія дронів" цьогоріч закупили більш як 1,2 млн безпілотників.

"Самохідних артсистем Україна виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу", - сказав Шмигаль.

Також він відзначив розвиток ракетної програми та створення української далекобійної зброї.

За "данською моделлю" партнери закупили для ЗСУ в українських підприємств озброєння на майже 1 млрд доларів.

Окрім того, Шмигаль відзначив інші напрями, де Україна цьогоріч досягла успіхів.

Фінансова стійкість. Очільник уряду нагадав, що всі пріоритетні видатки було профінансовано у повному обсязі. Також він відзначив старт програми Ukraine Facility та залучення 50 млрд доларів від заморожених активів РФ.

"Україна вперше у своїй історії пройшла 6 переглядів у межах однієї програми з МВФ. Отримали за нею майже 10 млрд доларів", - сказав Шмигаль.

Енергетика. Тут очільник уряду відзначив залучення коштів партнерів до відновлення енергооб'єктів і розширення можливостей імпорту електроенергії.

Відновлення та розмінування. У 2024 році в Україні відновили 155 шкіл, 124 медичні заклади, реалізували 640 інфраструктурних проєктів.

"У межах програми єВідновлення за цей рік понад 46 тис. родин отримали 4,7 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. Також видали житлових сертифікатів на 4,4 млрд грн ще для 2,8 тис. родин", - розповів Шмигаль.

Сапери обстежили понад 315 тис. гектарів потенційно замінованих земель сільськогосподарського призначення, понад 265 тис. повернули в експлуатацію.

Окремо Шмигаль торкнувся соціальної сфери й нагадав про запуск у грудні програми "Зимова єПідтримка", а також про індексацію пенсій і незмінність тарифів на поточний опалювальний сезон.

Освіта та медицина. Очільник уряду розповів про будівництво укриттів, безоплатне харчування учнів початкових класів і продовження реформи НУШ. У медицині він особливо відзначив програму "Доступні ліки", якою за рік скористалися понад 2,3 млн громадян.

Також прем'єр розповів про програми для підтримки бізнесу, "Національний кешбек" і "Зроблено в Україні". За його словами, майже 15 тис. родин отримали пільгову іпотеку за програмою єОселя.

Інший напрям, у якому Україна досягла успіху, – євроінтеграція.

"Розпочалися передвступні переговори про членство України в Євросоюзі. Стартував зовнішній скринінг українського законодавства на відповідність європейському праву. За першим переговорним кластером він уже завершений", - зазначив Шмигаль.

Також він відзначив успіхи України в цифровізації.

"Майже 22 млн користувачів Дії, понад 30 послуг у застосунку та понад 120 на порталі, п’яте місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг", - розповів очільник уряду.

"У 2024 році ми запустили сервіс е-Підприємець, освітню екосистему "Мрія", бронювання в Дії, Шлюб онлайн, uResidency", - додав він.

  • 21 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня Україна припинить транзит російського газу через свою територію.
Теги:
Новини
Україна
Кабмін
зброя
Війна з Росією
Денис Шмигаль
Читайте також:
27 грудня, 2024 п'ятниця
Яка в Україні найбільша область?
Автор Павло Вернівський
30 грудня, 2024 понедiлок
Що стоїть за заявою Гордона про завершення війни
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+2.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.89
    Купівля 41.89
    Продаж 42.49
  • EUR
    Купівля 43.65
    Продаж 44.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
31 грудня
15:08
Ілюстративне фото
На Вінниччині прогримів вибух у кабінеті керівника підприємства: загинули троє людей, є постраждалий
15:05
До держреєстру національного культурного надбання внесли 11 музейних предметів
15:00
Герман Галущенко
В Україні підключили 967 МВт розподіленої газової генерації, з них 835 МВт - у 2024 році
14:47
Євробачення-2025: Enleo вважає, що не потрапив у шортліст Нацвідбору через скандал з прослуховуванням російської музики
14:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
НБУ вперше визначив вартість долара дорожче 42 грн: курс валют на 31 грудня
14:22
ЦПК: Офіс генпрокурора не зміг встановити, чи законно отримали інвалідність 67 хмельницьких прокурорів
14:06
Саміт ЄС, Олаф Шольц
У новорічному зверненні Шольц пообіцяв підтримувати Україну
14:00
Тисяча гривень
"Тисяча від Зеленського": через Укрпошту державну підтримку отримали 1 млн українців
14:00
OPINION
Петиція проти Портнова: чому я не підпишу її
13:39
віддалена робота
Майже 100 тис. українців у 2024 році опанували нові професії, – Мінекономіки
13:37
Після повалення режиму Асада з Туреччини до Сирії повернулися понад 35 тис. біженців
13:33
Новорічний вечір на Еспресо: підсумки, прогнози і найкращі пісні
13:26
Alyona аlyona і Jerry Heil перемогли в номінації "Творче бачення" на Eurovision Awards 2024
13:25
нафта
Індія збільшила імпорт нафти з Близького Сходу, щоб компенсувати скорочення поставок з Росії
13:10
комендантська година
У поліції розповіли, що буде з порушниками комендантської години в новорічну ніч
13:06
Італія
Італія виділила €13 млн для Фонду енергетичної підтримки України
13:06
Оновлено
Прапор США
Мінфін США заявив про злам його серверів китайськими хакерами, КНР відповіла
13:00
Оновлено
коронавірус
ВООЗ попросила Китай поділитися даними про походження COVID-19. Пекін відреагував
12:45
ППО
Сили ППО знищили 6 російських ракет і 16 безпілотників
12:37
Південне полярне сяйво
Учені прогнозують полярне сяйво в новорічну ніч після потужних спалахів на Сонці двома днями раніше
12:34
У Херсоні окупанти атакували з дрона маршрутку: постраждав водій
12:31
податки
Українці у 2024 році сплатили понад 1 трлн грн податків, – Мінфін
12:21
На фото: "Порцелянова війна"
Deadline вніс "Порцелянову війну" до десятки найкращих документалок 2024 року
12:09
Ексклюзив
"Законна військова ціль": військовий експерт про удар HIMARS у Льгові на Курщині
12:06
OPINION
Що спільного між Ханукією і перспективою депопуляції України
11:56
РФ проведе перші російські військові навчання після 24 лютого
Росія готувала плани нападів на Японію та Південну Корею, - FT
11:51
Оновлено
пам'ятник Висоцькому в Одесі
В Одесі демонтували пам'ятник російському актору та співаку Володимиру Висоцькому
11:41
Новий рік. Ілюстративне фото
Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на початку 2025 року
11:31
ССО ЗСУ
Бійці ССО відбили та зачистили село на Курщині
11:28
Ексклюзив
сховище газу
У Центрі досліджень енергетики розповіли, що буде з українською ГТС після зупинки транзиту російського газу
11:22
Підпалювали військові авто в Києві та Харкові: правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних
11:17
РФ за добу завдала по Донеччині майже 3 тис. ударів: є пошкодження цивільної інфраструктури
11:08
відключення електроенергії
В енергосистемі України є значний дефіцит потужності: ситуація станом на 31 грудня
11:06
"Шокує всіх": Режисер "Покинь, якщо кохаєш" Бальдоні готує зустрічний позов проти Блейк Лайвлі
11:06
кабмін
Уряд змінив очільників Держфінмоніторингу та ДПС
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Остання допомога Україні від Байдена та як Кремль мобілізує так багато солдатів. Акценти світових ЗМІ 31 грудня
11:01
Оновлено
Ілон Маск
Уряд Німеччини звинуватив Маска у спробах втрутитися у вибори
11:00
Ексклюзив
Карта бойових дій підсумки 2024 року
Карта бойових дій: підсумки 2024 року
10:53
Сергій Лавров
"Росія не зацікавлена ​​в добросовісних переговорах": ISW проаналізував останнє інтерв'ю Лаврова
10:51
Онлайн-навчання Армія+
У застосунку Армія+ стартувало опитування щодо функцій військового омбудсмена
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV