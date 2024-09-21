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Головна Економіка Україна зазнала збитків на понад 30 млрд грн, через привласнення Росією зерна, - Офіс генпрокурора

Україна зазнала збитків на понад 30 млрд грн, через привласнення Росією зерна, - Офіс генпрокурора

Юлія Лаврук
21 вересня, 2024 субота
18:12
Економіка зерно, зернова угода

Наразі збитки, які Україна зазнала внаслідок привласнення Росією зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн, однак ця цифра не остаточна

Зміст

Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

За його словами, Росія намагається позбавити українців засобів до існування, крадучи зерно, а якщо це не вдається - знищуючи його. Бєлоусов додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

"Ми виділили два періоди атак Росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до "зернової угоди". До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об’єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях", - сказав прокурор.

Він зазначив, що після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов РФ, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одещина, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру.

За його словами, відтоді Росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження: "шахеди", "Іскандери", ракети тактичної авіації, ракети морського та наземного базування.

"Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у ширшій перспективі - один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно", - наголосив Бєлоусов.

  • В ЄС заявили, що атака на цивільне судно з пшеницею, яку Росія здійснила в Чорному морі 12 вересня, є безпрецедентною ескалацією та серйозним порушенням міжнародного права
Теги:
Україна
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
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