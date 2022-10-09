Економіка України залежить від світових інвестицій в нашу країну, - юристка Загребельська
Юристка Агія Загребельська переконана, що виживання України з економічної точки зору залежить від того, наскільки світові ринки будуть довіряти нам
Таку думку вона висловила в етері телеканалі "Еспресо"
"Ми зараз ведемо з Росією ще одну війну - економічну. Зокрема, боротьбу за інвестиції. На сьогодні виживання України з економічної точки зору залежить від того, наскільки ринки будуть довіряти Україні. Довіряти саме в послідовності державної політики та невтручанні олігархату в роботу інших бізнесменів", - пояснила Загребельська.
Юристка наголосила на важливості довіри інвесторів до України.
"Якщо західні інвестори не будуть нам довіряти, то ніяких грошей Україна не отримає. В нас і так війна і ситуація в країні ускладнюється. І якщо ми не дамо інвесторам впевненість в доцільності вкладання коштів в Україну, то можемо опинитись просто в безвихідній ситуації. Цього не потрібно допустити”, - додала вона.
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