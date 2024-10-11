Українцям нарахували 73,2 млн грн за час тестування "Національного кешбеку"

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"За період тестування "Національного кешбеку" держава виплатила 73,2 мільйона гривень учасникам програми. Зокрема, 1,1 мільйона людей, які зареєстрували свої картки в "Дії", вже бачать нараховані кошти. Загалом у межах програми оформлено 2 мільйони карток", - зазначила Свириденко.

Також повідомляється, що за цей час 1,3 тисячі виробників зареєстрували 260 тисяч одиниць товару, що підпадають під програму кешбеку.

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