Українцям нарахували 73,2 млн грн за час тестування "Національного кешбеку"
За час тестування програми "Національний кешбек" українцям нарахували 73,2 мільйона гривень
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"За період тестування "Національного кешбеку" держава виплатила 73,2 мільйона гривень учасникам програми. Зокрема, 1,1 мільйона людей, які зареєстрували свої картки в "Дії", вже бачать нараховані кошти. Загалом у межах програми оформлено 2 мільйони карток", - зазначила Свириденко.
Також повідомляється, що за цей час 1,3 тисячі виробників зареєстрували 260 тисяч одиниць товару, що підпадають під програму кешбеку.
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- На початку вересня у застосунку "Дія" стартувало бета-тестування Національного кешбеку, завдяки чому українці зможуть отримувати 10% компенсації за придбання товарів вітчизняного виробництва.
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