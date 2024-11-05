Українцям пояснили, як змінити реквізити картки єВідновлення

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

Така потреба виникає тоді, коли картка була заблокована до зарахування коштів чи в реквізитах була помилка.

Процедура зміни реквізитів залежатиме від того, як була подана заява єВідновлення - через застосунок "Дія", портал "Дія" чи ЦНАП.

у застосунку: заявник отримує сповіщення, що платіж був відхилений банком, та одразу може змінити реквізити в застосунку.

через портал "Дія": заявник отримує сповіщення на пошту, далі йому необхідно авторизуватись на порталі у своєму кабінеті користувача та змінити реквізити у раніше поданій заяві.

через ЦНАП: необхідно звернутися безпосередньо туди та змінити реквізити. "Це може бути будь-який ЦНАП, а не лише той, де ви подавали заяву вперше", - уточнили у відомстві.

Програма єВідновлення передбачає компенсацію від держави за житло, пошкоджене під час бойових дій після 24 лютого 2022 року. З жовтня 2024 року подати заяву про отримання житлового сертифіката чи коштів для відбудови на власній земельній ділянці можна на порталі "Дія" або через ЦНАП, а не тільки в застосунку.