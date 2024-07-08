Уряд дозволив не оприлюднювати інформацію про закупівлі на потреби оборони під час воєнного стану

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 5 липня, передає пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що це було зроблено з метою захисту даних від ворога.

Уряд розширив перелік підстав для закупівель без використання електронної системи закупівель. Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, ДСНС, Укрзалізниці та інших, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу. Йдеться про закупівлі, необхідні для ремонту та відновлення техніки. Відповідні договори будуть оприлюднені в електронній системі закупівель через 90 днів з дня припинення або скасування правового режиму воєнного стану.

Крім того, з міркувань безпеки замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство-постачальник, а лише, наприклад, район чи область. Це ускладнить окупантам пошук його координат.

Також уряд зобов'язав замовників формувати перелік документів, які подаються учасником процедури закупівлі, у вигляді двох окремих додатків до тендерної документації. Раніше такі вимоги могли бути у будь-якій частині тендерної документації, й учасникам торгів було складно їх знайти.

"Такі зміни унеможливлять зловживання щодо вимог до документації з боку замовників, сприятимуть добросовісній конкуренції серед учасників процедури закупівлі та покращать ефективність проведення закупівель", - пояснили в Мінекономіки.

Крім того, замовники отримали право закуповувати товари у країн-партнерів, з якими Україна уклала угоди про вільні державні закупівлі, без нижньої межі.