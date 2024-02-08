Уряд оприлюднив порядок перерахунку вартості комунальних послуг для українців
Кабмін затвердив постанову щодо здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості
Відповідний документ опубліковано на Урядовому порталі.
Перерахунку підлягає вартість опалення й гарячої води, послуг централізованого водопостачання та водовідведення, а також вивезення сміття.
Перерахунок вартості комунальних послуг здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами про надання послуг, зокрема:
- зниження температури теплоносія та гарячої води, а також невідповідності їхнього тиску на вході в будинок;
- зниження температури повітря у приміщеннях споживача (у разі наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);
- перерв у наданні послуг, що обумовлені у тому числі перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;
- невідповідності складу і якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;
- недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіку вивезення побутових відходів тощо.
Виконавець зобов'язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок згідно з вимогами цього Порядку, а також сплатити відшкодування споживачеві у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.
Також у разі надходження від споживача скарги перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.
Перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку, яким була надана послуга невідповідної якості.
Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за відповідну послугу. Сума перерахунку та компенсації за порушення умов договору зараховується споживачу в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги, а у разі відсутності заборгованості — в оплату майбутніх платежів.
У Кабміні наголосили, що перерахунок вартості комунальних послуг не здійснюватимуть на тимчасово окупованих територіях і в зоні активних бойових дій.
- Раніше перерахунок вартості комунальних послуг анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він також нагадав, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи на світло, газ і тепло залишаться без змін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.04
- EUR Купівля 40.49Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе