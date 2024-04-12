Уряд перетворив держпідприємство "Антонов" на акціонерне товариство
Уряд перетворив держпідприємство "Антонов" на акціонерне товариство, в якому 100% акцій належать державі. Компанія і надалі входитиме до структури Укроборонпрому
Про це поінформувала пресслужба компанії.
"Офіційно у новий статус "Антонов" переходить сьогодні, 12 квітня 2024 року. Нова повна назва звучатиме як Акціонерне товариство "Антонов", скорочена – АТ "Антонов". Зміни жодним чином не впливають на форму державної власності – 100% акцій АТ "Антонов" є власністю держави", - йдеться у повідомленні.
У компанії стверджують, що рішення про корпоратизацію відкриває нові можливості для розвитку та корпоративного управління, впровадження нових технологій і сучасних стандартів.
"Перехід до корпоративної структури забезпечить більш гнучкий та ефективний підхід у всіх робочих процесах та управлінні ресурсами. Це може сприяти залученню додаткових фінансових ресурсів для модернізації та розвитку підприємства", - зазначили в АТ.
Там назвали перетворення підприємства стратегічним кроком і частиною загальної програми реформування української оборонно-промислової індустрії, спрямованої на підвищення ефективності, гнучкості та конкурентоспроможності на ринку.
"Це історичний момент і новий розділ в історії нашого підприємства. Перехід до статусу акціонерного товариства забезпечить нові можливості для нас: залучати інвестиції, розширювати партнерства, оптимізувати управлінські процеси. Ця трансформація дозволить нам більш гнучко реагувати на зміни ринкових умов та потреби наших партнерів", – зазначив в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євген Гаврилов.
Організація ефективного корпоративного управління державними компаніями є одним із зобов'язань України за Угодою про асоціацію з ЄС.
- Торік Укроборонпром перетворили на АТ.
- Також Кабмін на засіданні 29 грудня 2023 року ухвалив рішення про перетворення Енергоатому на акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
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