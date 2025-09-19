Уряд планує виділити 150 млн грн з держбюджету-2026 на повернення українців з-за кордону, – BBC

Про це пише BBC із посиланням на документ.

"На повернення українців з-за кордону виділяють 150 млн грн – при тому, що для розрахунків бюджету брали дані Державної міграційної служби про зареєстровані в Україні 28,7 млн населення", – йдеться в матеріалі.

Зокрема, в наступному році мають зрости видатки на соціальних захист дітей – до 52,74 млрд грн. Половину коштів витратять на новий напрям – "фінансування заходів із підтримки демографічного розвитку", про що говорила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Війна триває, але тепер мінімальну зарплатню пропонують підвищити з 8000 грн до 8647 грн, загальний прожитковий мінімум з 2920 грн до 3209 грн, а мінімальну пенсію – з 2361 грн до 2595 грн. Відтак, і максимальна пенсія в Україні зросте до 25,95 тис. грн", – пише BBC.

У той час також очікується, що середня зарплата має перевищити 30 тис. грн (на 5 тис. більше, ніж цього року).

Також у проєкті бюджету зазначені такі витрати:

соціальна підтримка – 465,37 млрд грн;

ветеранська політика – майже 18 млрд грн;

субсидування комунальних послуг – 42,3 млрд грн;

освіта й наука – 265,4 млрд грн;

шкільні укриття – 5 млрд грн;

охорона здоровʼя – 254,8 млрд грн.

