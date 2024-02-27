Уряд ухвалив постанову, яка сприятиме розвитку "зеленої" енергетики України в умовах війни
Кабмін ухвалив постанову, реалізація якої сприятиме залученню іноземних інвестицій у будівництво нових "зелених" потужностей навіть в умовах війни в Україні
Документ було розроблено Міненерго спільно з НКРЕКП, повідомила пресслужба відомства.
"Попри колосальні пошкодження та втрату потужностей, яких зазнала "зелена" енергетика з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за 2022 - 2023 роки в Україні було побудовано понад 650 додаткових МВт потужностей ВДЕ. Запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ, - це ще один крок до розбудови "зеленої" енергетики в Україні", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Ухвалення постанови "Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з ВДЕ" суттєво збільшить експортний потенціал енергосектору України, адже споживачі електричної енергії матимуть можливість підтвердити її походження з ВДЕ та екологічну цінність (обсяг викидів СО2, яких вдалось уникнути). Також це дасть змогу промисловим підприємствам довести, що їхні товари були вироблені з чистої енергії, а значить, підвищити конкурентоспроможність українських товарів на європейському ринку.
Ухвалена ініціатива відповідає цілям Енергетичної стратегії, яка передбачає суттєве збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ, резюмували у відомстві.
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