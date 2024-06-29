В Австрії заявили, що для зменшення залежності від російського газу, збудують газопровід

Про це інформує Укрінформ, посилаючись на слова міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера.

Вказано, що уряд ухвалив рішення про розширення газопроводу West-Austria-Gasleitung на 40 кілометрів. На це виділять 70 млн євро.

"Зокрема, йдеться про проєкт "WAG Loop" – паралельну транспортну лінію, яка збільшить транспортні потужності з Німеччини", - сказав міністр фінансів.

Завдяки цьому значно збільшиться здатність Австрії транспортувати природний газ неросійського походження. А надалі нитку газопроводу зможуть використовувати для транспортування водню.

Міністерка енергетики Австрії Леоноре Гевесслер вказала, що це стане "важливим внеском у безпеку постачання".

"WAG-Loop зробить мережу постачання ще міцнішою. Я очікую, що наступні кроки з його імплементації будуть зроблені швидко", - сказала вона.

Проєкт планують реалізувати за 3,5 року, з них будівництво займе 1 рік.