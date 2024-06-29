В Австрії заявили, що для зменшення залежності від російського газу, збудують газопровід
Австрійський уряд інвестує 70 млн євро у будівництво 40-кілометрового газопроводу "WAG Loop": це допоможе зменшити залежність від російського газу
Про це інформує Укрінформ, посилаючись на слова міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера.
Вказано, що уряд ухвалив рішення про розширення газопроводу West-Austria-Gasleitung на 40 кілометрів. На це виділять 70 млн євро.
"Зокрема, йдеться про проєкт "WAG Loop" – паралельну транспортну лінію, яка збільшить транспортні потужності з Німеччини", - сказав міністр фінансів.
Завдяки цьому значно збільшиться здатність Австрії транспортувати природний газ неросійського походження. А надалі нитку газопроводу зможуть використовувати для транспортування водню.
Міністерка енергетики Австрії Леоноре Гевесслер вказала, що це стане "важливим внеском у безпеку постачання".
"WAG-Loop зробить мережу постачання ще міцнішою. Я очікую, що наступні кроки з його імплементації будуть зроблені швидко", - сказала вона.
Проєкт планують реалізувати за 3,5 року, з них будівництво займе 1 рік.
- У лютому повідомлялося, що Австрія розглядає варіант розірвання багаторічного контракту між енергетичною компанією OMV та російським Газпромом на постачання газу до країни.
- Міністр закордонних справ Александер Шалленберг заявив, що чинний президент РФ Володимир Путін є першим очільником Кремля, який за довгу історію відносин між Віднем та Москвою використовує газ як зброю.
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