В одній з областей України 6 червня не планують вимикати світло
Дніпропетровська область отримала ліміти на електроенергію від Укренерго - вони дозволять пройти 6 червня без відключень світла
Про це повідомила пресслужба ДТЕК Дніпровські електромережі.
"Друзі, отримали ліміти на завтра, 6 червня, від НЕК "Укренерго". Їх має вистачити, аби прожити четвер без відключень. Та якщо буде перенавантаження, нам доведеться вводити графіки стабілізаційних відключень, як це відбулося сьогодні під вечір", - йдеться у повідомленні.
Там нагадали, що відключення застосовують і інші оператори системи розподілу - зокрема, Центральна енергетична компанія.
У!сі графіки можна побачити на сайті та у чат-боті ДТЕК.
"Просимо вас не поспішати включати всі потужні прибори одночасно. Таке різке навантаження на мережі призводить до аварій і відповідно світла буде ще менше. Це важкі часи для енергосистеми і кожного українця. Але ми вистоїмо. Світло обовʼязково переможе темряву! Вірте в енергетиків!", - йдеться у повідомленні.
- 5 червня через досить значний дефіцит в українській енергосистемі прогнозували триваліші планові відключення електроенергії.
- У четвер, 6 червня, по всій країні протягом доби діятимуть ліміти на споживання електроенергії.
- Увечері середи, 5 червня, у 12 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
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