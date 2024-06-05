В одній з областей України 6 червня не планують вимикати світло

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Дніпровські електромережі.

"Друзі, отримали ліміти на завтра, 6 червня, від НЕК "Укренерго". Їх має вистачити, аби прожити четвер без відключень. Та якщо буде перенавантаження, нам доведеться вводити графіки стабілізаційних відключень, як це відбулося сьогодні під вечір", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що відключення застосовують і інші оператори системи розподілу - зокрема, Центральна енергетична компанія.

У!сі графіки можна побачити на сайті та у чат-боті ДТЕК.

"Просимо вас не поспішати включати всі потужні прибори одночасно. Таке різке навантаження на мережі призводить до аварій і відповідно світла буде ще менше. Це важкі часи для енергосистеми і кожного українця. Але ми вистоїмо. Світло обовʼязково переможе темряву! Вірте в енергетиків!", - йдеться у повідомленні.