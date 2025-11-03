В Україні 4 листопада діятимуть графіки відключення світла
У вівторок, 4 листопада, в окремих регіонах України застосовуватимуть заходи обмеження споживання через масовані атаки РФ на енергообʼєкти
Про це повідомило Укренерго.
Графіки погодинних відключень завтра застосовуватимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Водночас для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.
"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – додають у повідомленні.
- Раніше стало відомо, що понад 70% трансформаторів великої потужності, зокрема, тих що знаходяться на підстанціях "Укренерго", мають високий рівень захисту.
