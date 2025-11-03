В Україні 4 листопада діятимуть графіки відключення світла

Про це повідомило Укренерго.

Графіки погодинних відключень завтра застосовуватимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Водночас для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – додають у повідомленні.