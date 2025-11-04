В Україні 5 листопада діятимуть графіки відключення світла
5 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, через масовані ракетні удари по енергооб'єктах
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки погодинних відключень завтра застосовуватимуть з з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг.
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 07:00 до 22:00.
Енергетики попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
Також в Укренерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.
- 2 листопада Сергій Нагорняк розповів, що понад 70% трансформаторів великої потужності, зокрема, тих що знаходяться на підстанціях "Укренерго", мають високий рівень захисту.
