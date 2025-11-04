В Україні 5 листопада діятимуть графіки відключення світла

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень завтра застосовуватимуть з з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг.

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 07:00 до 22:00.

Енергетики попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Також в Укренерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію, особливо в години, коли світло подається за графіком.