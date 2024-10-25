В Україні створять резерв для будівництва фортифікацій

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Створюємо необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові", - розповів він.

До того ж на засіданні 25 жовтня уряд ухвалив рішення виділили додаткові 142 млн грн на ще шість проєктів відновлення. Так, 64,5 млн грн підуть на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі, 60 млн грн — на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені. Ще 18 млн грн спрямують на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.

Що відомо про зведення фортифікацій в Україні

30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону й будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.

30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Наприкінці лютого 2024 року президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.

У вересні ДП "Ліси України" уклало договір із Міноборони на постачання майже 65 тис. кубометрів круглих лісоматеріалів. Деревину використають для облаштування фортифікацій.

Наприкінці вересня Шмигаль повідомив, що фортифікаційні споруди для Миколаївської області готові на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА.