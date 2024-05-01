В Україні зросла кількість офіційних мільйонерів

Про це повідомив керівник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, на 1 травня українці подали 172 тисячі податкових декларацій. У них задекларовано річний дохід в обсязі 218,5 мільярдів гривень.

"Кількість громадян, які за результатами 2023 року задекларували річний дохід у сумі понад 1,0 млн гривень становить 10,7 тисячі осіб (+ 1,2 тисячі осіб в порівнянні з минулим роком)", - повідомив Гетманцев.

Він зазначив, що мільйонери подавали свої декларації з застосуванням електронних можливостей фіскальної служби.

"Значна частина громадян подали декларації з використанням сервісу ДПС щодо передзамовлення декларації, зокрема таким сервісом скористалися більше ніж 120 тисяч громадян", - додав очільник фінансового комітету.