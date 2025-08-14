В український бюджет найближчим часом перерахують 2,6 млрд грн, стягнених з онлайн-казино Pin-Up
Найближчим часом до українського бюджету перерахують 2,6 мільярда гривень, які стягнули у дохід держави з онлайн-казино Pin-Up
Про це інформує ДБР.
Вказано, що 10 липня Шевченківський райсуд Києва на підставі досудового розслідування визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.
10 серпня вирок суду набрав законної сили, відтак з'явилася можливість застосувати спеціальну конфіскацію – примусове безоплатне вилучення у власність держави понад 2,6 млрд грн та отриманий дохід від управління цими коштами, які були попередньо арештовані та передані Агентству з розшуку та менеджменту активів.
12 серпня до Міністерства фінансів України та АРМА направили рішення суду про обов’язок негайно перерахувати кошти в дохід держави.
"Наразі, конфісковані в онлайн-казино з російським "корінням" кошти вже працюють на нашу державу. Переважна більшість з них вкладена в облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації" відповідно до рішення уряду, а решта знаходиться на депозитних рахунках. На цей час процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває.
- 9 січня Державне бюро розслідувань затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up. За даними ДБР, реальними власниками цього казино є росіяни.
- 12 липня Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 мільярда гривень компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе