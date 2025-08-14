В український бюджет найближчим часом перерахують 2,6 млрд грн, стягнених з онлайн-казино Pin-Up

Про це інформує ДБР.

Вказано, що 10 липня Шевченківський райсуд Києва на підставі досудового розслідування визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

10 серпня вирок суду набрав законної сили, відтак з'явилася можливість застосувати спеціальну конфіскацію – примусове безоплатне вилучення у власність держави понад 2,6 млрд грн та отриманий дохід від управління цими коштами, які були попередньо арештовані та передані Агентству з розшуку та менеджменту активів.

12 серпня до Міністерства фінансів України та АРМА направили рішення суду про обов’язок негайно перерахувати кошти в дохід держави.

"Наразі, конфісковані в онлайн-казино з російським "корінням" кошти вже працюють на нашу державу. Переважна більшість з них вкладена в облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації" відповідно до рішення уряду, а решта знаходиться на депозитних рахунках. На цей час процентний дохід від управління арештованими коштами становить понад 200 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.