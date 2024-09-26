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Головна Економіка ВАКС конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн

ВАКС конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн

Катерина Єсікова
26 вересня, 2024 четвер
13:58
Економіка Путін з Алішером Усмановим

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та конфіскував його активи на 2 млн грн

Зміст

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

"Міністерство юстиції України здобуло  перемогу у ВАКС: активи Усманова на понад 2 млрд грн стягнуто на користь держави!" - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 25 вересня.

Що було стягнуто в дохід держави:

  • залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість - понад 2 млрд грн); 
  • 100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" - IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

"Стягнення активів Усманова та інших прибічників Кремля є маленьким, але черговим і системним кроком для відновлення справедливості та отримання відшкодування шкоди коштом тих, хто разом з політичним керівництвом РФ відповідальний за агресію проти України", - наголосила Богатих.

  • У червні Усманов подав до суду на "дочку" швейцарського фінансового холдингу UBS Groupe AG - банк UBS Europe в Німеччині.
Теги:
Україна
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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