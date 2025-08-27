Ваучери на навчання: Кабмін розширив перелік професій, які можна опанувати коштом держави

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Цей перелік гармонізовано з Міжнародною стандартною класифікацією освіти. Це означає, що після завершення навчання в дипломах будуть зазначені не лише українські назви спеціальностей, а і їхні міжнародні відповідники. Серед напрямів, що відповідають сучасним вимогам, є агроінженерія, початкова освіта, інформаційна безпека, громадське здоров’я та навіть богослов’я.

До списку додали й нову професію – демінер, або оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів. Це порівняно нова цивільна спеціальність, яка відкриває можливості для ветеранів та всіх охочих працювати в гуманітарному розмінуванні. Попит на такі кадри зараз високий, адже від їхньої роботи залежить безпека цивільних, а також відновлення інфраструктури та сільського господарства. Уже цього року понад 17 тис. українців скористалися ваучерами, обираючи найпопулярніші напрямки, серед яких медсестринство, психологія, кулінарія, соціальна робота та водіння.

Ваучери можна використовувати для навчання у сферах ІТ, медицини, транспорту, будівництва та інших галузях. Людина сама обирає навчальний заклад і формат навчання – денний, заочний чи дистанційний.

"Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно", - уточнили в Мінекономіки.