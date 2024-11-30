Відключення світла 1 грудня розпочнуться о 13:00

Про це повідомляє Укренерго.

Так, для побутових споживачів з 13:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 22:00.

Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.

В Укренерго також закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.