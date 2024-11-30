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Головна Економіка Відключення світла 1 грудня розпочнуться о 13:00

Відключення світла 1 грудня розпочнуться о 13:00

Юлія Лаврук
30 листопада, 2024 субота
18:45
Економіка електроенергія, графіки відключень

У неділю, 1 грудня, енергетики застосовуватимуть для населення в Україні одну чергу відключень. Для промисловості та бізнесу обмеження потужності розпочнуть від 8-ї ранку

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Про це повідомляє Укренерго.

Так, для побутових споживачів з 13:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 22:00.

Причиною тимчасового посилення обмежень названо пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - зазначили у компанії.

В Укренерго також закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.

  • Зранку 28 листопада Росія підняла в повітря Ту-95МС і здійснила масований ракетний удар по Україні, у кількох областях пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, є поранені.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
графік вимкнення світла
Енергетика
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