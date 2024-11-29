Влада пішла найпростішим і неправильним шляхом: нардеп Синютка про підвищення податків

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Треба чесно говорити про всі речі, які зараз відбуваються. Звичайно, гроші до державного бюджету потрібні, бо сьогодні більш ніж половина бюджету формується за рахунок зовнішньої допомоги. Однак все одно мають бути доходи з власного бюджету. На мою думку, влада пішла найпростішим і неправильним шляхом, тобто вирішила взяти гроші з заробітної плати кожного українця. Підкреслю, з білої, легальної, офіційної зарплати кожного громадянина нашої держави, відповідно, і вчитель, і лікар будуть отримувати менше, ніж отримували до цього, бо зарплати не підняли, а вирахування з неї збільшили", - зауважив Олег Синютка.

На його думку, є три джерела, звідки можна взяти гроші. Перше – це боротьба з корупцією, або, іншими словами, "припинити красти". Друге – отримати додаткові доходи з алкогольного, тютюнового, грального бізнесів. Третє - оптимізувати абсолютно непотрібні видатки, завдяки яким можна отримати у бюджет 280 млрд грн.

"А четверте – має бути справедливість. Якщо ми затягуємо пояси, то затягуємо всі. А коли сьогодні пенсіонер, вчитель, лікар, отримують стільки, скільки отримували, та ще й з них будуть вираховувати, а водночас прокурору, митнику, податківцю у проєкті держбюджету підіймають заробітну плату, то це точно не є правильним. Якщо вже підіймати податки, то треба збільшувати податки на додану вартість (ПДВ), а не податки з доходів фізичних осіб. Бо ПДВ - хто багатший та більше купляє, той і буде платити більше. А влада пішла простим шляхом", - зазначив нардеп.

Синютка додав, що нові вирахування податків будуть іти з заробітної плати за грудень, але все одно по своїй сутності – це "обдирання людей".