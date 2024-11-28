З МВФ обговорювали, за яких умов можливе підвищення ПДВ в Україні, - Марченко

Про це журналістам розповів очільник Мінфіну Сергій Марченко, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Так, питання ПДВ порушували. Так, були домовленості, яким чином і за яких умов ми повернемося до питання підняття ПДВ. І ви знаєте, що в попередній програмі, в попередньому регламенті було положення, яке передбачало, що якщо в бюджеті на 2025 рік суттєво збільшаться видатки, то джерелом покриття таких видатків буде підвищення ПДВ. І це була нормальна домовленість", - заявив міністр.

Влада переконана, що підстав для суттєвого зростання наразі немає.

Нині про якісь структурні маяки чи якісь умови, що стосуються податкових зобов'язань, не йдеться, резюмував Марченко.

Нагадаємо, раніше Марченко зазначав, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.