Врожайність пшениці та ячменю цьогоріч може знизитися: Мінагрополітики назвало причину
Через засуху в південних областях України врожайність пшениці та ячменю може знизитися на 5-7% порівняно з минулим роком
Про це повідомив в. о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький.
За його словами, жнива цього року розпочалися приблизно на два тижні раніше, що пов'язано з погодними умовами. Наразі триває збір озимого ячменю, озимої пшениці та озимого ріпаку.
На сьогодні намолочено вже понад 4 млн тонн.
Попри обстріли, зокрема по полях, збирання зернових триває активними темпами. Загалом цього року врожай зернових прогнозується на рівні близько 56 млн тонн, частина з яких – це кукурудза, яку збиратимуть восени.
"Щодо врожайності озимих пшениці та ячменю, які збирають зараз, маємо показник на сьогодні у межах 5-7% менше, ніж попереднього року. Але це попередній результат, далі ще погода покаже", – пояснив Висоцький.
Водночас у західних і центральних областях показники навіть дещо вищі, ніж торік.
"Тому поки що прогноз у межах 5-7% від показника попереднього року з урахуванням усіх викликів, які продовжує нести війна, це дійсно гарний результат, за що ми вдячні агровиробникам", – підсумував урядовець.
- Раніше цього місяця стало відомо, що Міністерство аграрної політики переглянуло прогноз урожаю у 2024 році, збільшивши його із 74 до 77 млн тонн.
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