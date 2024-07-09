Врожайність пшениці та ячменю цьогоріч може знизитися: Мінагрополітики назвало причину

Про це повідомив в. о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

За його словами, жнива цього року розпочалися приблизно на два тижні раніше, що пов'язано з погодними умовами. Наразі триває збір озимого ячменю, озимої пшениці та озимого ріпаку.

На сьогодні намолочено вже понад 4 млн тонн.

Попри обстріли, зокрема по полях, збирання зернових триває активними темпами. Загалом цього року врожай зернових прогнозується на рівні близько 56 млн тонн, частина з яких – це кукурудза, яку збиратимуть восени.

"Щодо врожайності озимих пшениці та ячменю, які збирають зараз, маємо показник на сьогодні у межах 5-7% менше, ніж попереднього року. Але це попередній результат, далі ще погода покаже", – пояснив Висоцький.

Водночас у західних і центральних областях показники навіть дещо вищі, ніж торік.

"Тому поки що прогноз у межах 5-7% від показника попереднього року з урахуванням усіх викликів, які продовжує нести війна, це дійсно гарний результат, за що ми вдячні агровиробникам", – підсумував урядовець.