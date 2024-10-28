Японія виділить Україні понад $3 млрд у межах кредиту G7 від заморожених активів Росії
Японія виділить Україні понад $3 млрд у рамках кредиту держав Великої сімки для України обсягом $50 млрд, який погашатиметься з заморожених активів центробанку РФ
Про це повідомляє Nikkei.
Зазначається, що Україна отримає від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку 471,9 млрд єн ($3,09 млрд) із загальної суми в $50 млрд кредиту від G7.
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"Японія зробить свій внесок, контролюючи при цьому використання цих коштів, щоб уникнути використання коштів у воєнних цілях", - йдеться у повідомленні.
- 26 жовтня країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів: його забезпечать коштом прибутків від заморожених активів російського центрального банку.
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