Японія виділить Україні понад $3 млрд у межах кредиту G7 від заморожених активів Росії

Про це повідомляє Nikkei.

Зазначається, що Україна отримає від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку 471,9 млрд єн ($3,09 млрд) із загальної суми в $50 млрд кредиту від G7.

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"Японія зробить свій внесок, контролюючи при цьому використання цих коштів, щоб уникнути використання коштів у воєнних цілях", - йдеться у повідомленні.