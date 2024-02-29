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З початку року Україна отримала $1,2 млрд зовнішнього фінансування: 75% коштів – гранти

29 лютого, 2024 четвер
17:30
Економіка гроші

У січні-лютому 2024 року до держбюджету надійшло $1,2 млрд зовнішнього фінансування, з них майже 75% - це грантові кошти, надані на безповоротній основі

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Гроші надійшли від:

  • Японії – $901 млн (пільгове фінансування та гранти)
  • Норвегії – $295 млн (грант)
  • Іспанії – $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проєкти Світового банку.

Японія надала грант на $465 млн у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine), пільговий кредит на $297 млн через проєкт "Інвестиції в соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE), грант на $89,8 млн через проєкт "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE), грант на $49,4 млн через проєкт "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей" (HOPE).

Норвегія направила грантове фінансування у розмірі $295 млн у рамках проєкту PEACE in Ukraine.

Кредит у $3 млн під гарантію Іспанії залучено через проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine).

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", - нагадали у Мінфіні.

Там зазначили, що Україна очікує отримати у березні 2024 року фіндопомогу від Євросоюзу, Японії та Великої Британії, а також від МВФ за успішного третього перегляду програми співробітництва.

Теги:
Україна
Війна з Росією
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