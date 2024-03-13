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Головна Економіка За час роботи Держоператора тилу на закупівлях зекономили 2,9 млрд грн

За час роботи Держоператора тилу на закупівлях зекономили 2,9 млрд грн

13 березня, 2024 середа
16:18
Економіка Prozorro

У Державному операторі тилу заявили, що завдяки конкурентним торгам зекономили 2,9 млрд грн у порівнянні з цінами до початку роботи держпідприємства

Про це повідомляє пресслужба Державного оператора тилу. 

Також у ДОТ розповіли, що за три місяці роботи підприємство оголосило 144 закупівлі товарів для ЗСУ. З них 95% - через електронну систему Prozorro, а 5% - завдяки процедурі прямих договорів, через нагальну потребу провести закупівлю у стислі строки.  

"Станом на 11 березня ДОТ уклав 87 договорів на суму 12 млрд грн. З них 55 - за напрямом "речове забезпечення", 2 - на постачання одноразового посуду та 30 договорів за напрямом "пально-мастильні матеріали"", - йдеться у повідомленні.

Стосовно економії, то вона становила 10% по речовому забезпеченню, а по пально-мастильних матеріалах - 26%. 

Загалом на початок березня постачальники вже доставили Силам оборони  52% товарів від закупленого обсягу. 

"Перші поставки харчування очікуються з 1 квітня. Наразі ДOT уклав договори на постачання харчування за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій. Договори були укладені в межах чинного законодавства без використання електронної системи із компаніями-виробниками харчової продукції", - зазначили в Держоператорі тилу.

Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.

  • 5 лютого агенція "Державний оператор тилу" оголосила в системі Prozorro про перші закупівлі харчування для ЗСУ за новою моделлю.
Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
ProZorro
Військові новини
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2024, середа
13 березня
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