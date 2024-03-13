За час роботи Держоператора тилу на закупівлях зекономили 2,9 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Державного оператора тилу.

Також у ДОТ розповіли, що за три місяці роботи підприємство оголосило 144 закупівлі товарів для ЗСУ. З них 95% - через електронну систему Prozorro, а 5% - завдяки процедурі прямих договорів, через нагальну потребу провести закупівлю у стислі строки.

"Станом на 11 березня ДОТ уклав 87 договорів на суму 12 млрд грн. З них 55 - за напрямом "речове забезпечення", 2 - на постачання одноразового посуду та 30 договорів за напрямом "пально-мастильні матеріали"", - йдеться у повідомленні.

Стосовно економії, то вона становила 10% по речовому забезпеченню, а по пально-мастильних матеріалах - 26%.

Загалом на початок березня постачальники вже доставили Силам оборони 52% товарів від закупленого обсягу.

"Перші поставки харчування очікуються з 1 квітня. Наразі ДOT уклав договори на постачання харчування за результатами першого раунду збору комерційних пропозицій. Договори були укладені в межах чинного законодавства без використання електронної системи із компаніями-виробниками харчової продукції", - зазначили в Держоператорі тилу.

Довідка: "Державний оператор тилу" - державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція закупівель у сфері оборони", створене 2022 року. Восени 2023 року було уповноважене Міністерством оборони на здійснення закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю нелетальних товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення ЗСУ.