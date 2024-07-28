Замість посилення податкового тягаря ФОПів, слід більше уваги приділити митниці, тютюну та алкоголю, - Непран

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз активно обговорюється ідея підвищення податків. Яка позиція бізнесу щодо цього питання? Ми розуміємо, що гроші на війну потрібні, й розуміємо, що часто допомога наших союзників буває своєчасною й безперервною. Бувають затримки, й зараз виявилося, що в нас дірка в бюджеті. Втім, можливо, перед тим як підіймати податки для фізичних осіб та бізнесу, подивимось, чи вичерпали ми всі внутрішні ресурси й резерви. Можливо, в нас уже бездоганно працює митниця без чорних та сірих схем чи повністю легалізований ринок алкоголю та тютюну. Теж саме можна сказати про БЕБ, який має працювати над тим, щоб не було жодних правопорушень. І це все, за нашими підрахунками, - понад 400-450 млрд грн", - пояснив Непран.

За словами Непрана, від підвищення податків найбільше постраждають люди, які працюють чесно.

"Перш ніж підіймати податки для білого бізнесу, можливо, спочатку зробимо все, щоб був мінімізований чорний та сірий бізнес. Бо врешті-решт постраждають ті, хто працює чесно. Щодо переліку підвищення податків ми категорично не згодні зі збільшенням податку з обороту. Це дуже підступний й небезпечний податок. Бо якщо ви виробляєте складний технологічний продукт, то у вас може бути 5-6 операцій і за кожну треба платити відсоток", - додав він.