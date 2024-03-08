Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho офіційно повертаються в Україну, - МЗС
Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home офіційно повертаються в Україну
Про це повідомляє МЗС України.
Зазначається, що на доручення президента України з 2022 року МЗС веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні.
У МЗС зауважили, що повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших.
"Повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця, надає доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу", - наголосили у міністерстві.
МЗС дякує партнерам за підтримку цих зусиль і продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній.
- Інформація про повернення бренду H&M (Hennes&Mauritz AB) з'явилася ще у серпні, проте були невідомі міста.
- Згодом це стало відомо від двох директорів ТЦ та консультанта з комерційної нерухомості.
- Перші магазини найбільшої в Європі роздрібної мережі з торгівлі одягом H&M уже запрацювали в Києві. Їх закрили після початку повномасштабного вторгнення РФ.
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