"Зараз у тіні до 500 млрд грн": нардеп Гетманцев про детінізацію економіки України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми зараз спілкуємося у Комітеті на базі між Мінфіном та бізнесом, зробили майданчик, на якому зустрічаємося зі всіма асоціаціями. І асоціації говорять, що детінізація є резервом, який можна використати замість підвищення податків. Я можу з цим погодитися. За нашими підрахунками в тіні зараз до 500 млрд грн податками, а якщо їх перевести в бюджет, то це, безперечно, вирішить всі питання", - зауважив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, тіньова економіка, на жаль, формувалася у нашій державі 30 років, відповідно, недостатньо року чи двох, аби її вивести з тіні.

"Робота йде. У нас є і перевиконання надходжень від ПДВ, порівнюючи з мирним 2021 роком та попередніми роками. У нас є детінізація торгівлі загалом по всій країні. У нас іде детінізація ринку палива, ринку електроніки, ринку ювелірних виробів, тобто дуже велика кількість ринків, де ми перемагаємо тінь. До речі, сьогодні, 9 серпня, було засідання Комітету, на якому розбирали детінізацію на ринку тютюнових виробів. Вітчизняні так звані сірі товаровиробники, які дозволяли собі продавати тютюн без акцизних марок, з травня вже не працюють. Нам БЕБ доповідало про це. Ми маємо з цього ринку, якщо порівняти рік до року, понад 30% надходжень плюсом до державного бюджету від акцизу за два місяці. Тому робота триває", - резюмував Данило Гетманцев.

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив про необхідність підвищення військового збору. Це дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони.







