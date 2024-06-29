Зацікавленість західних інвесторів вкладати кошти в Україну збільшується, - бізнес-омбудсмен Ващук

Про це він розповів в етері Еспресо

"В Україну продовжують інвестувати. Минулого року в Україну було інвестовано понад $6 млрд. Зокрема, фінансові інвестиції та сам бізнес. Такі показники подібні до тих, які країна мала до повномасштабного вторгнення. Тому зацікавленість західних інвесторів вкладати кошти в Україну дійсно є. Загалом свідомість можливостей в Україні інвесторів збільшується. І чим більше західні політики будуть повторювати, що Україна є майбутнім членом Європейського Союзу, тим більше така зацікавленість буде зростати", - вважає Ващук.

За словами омбудсмена, інвестори будуть шукати можливості в країні, яка дає гарантії розвитку та безпеки їхньому бізнесу

"Втім, інвесторам потрібні гарантії не тільки в безпековому секторі, а й ті ж програми страхування від держави. Також важливим є верховенство права в країні. Кожен інвестор хоче мати гарантії того, що завтра його фірма буде належати йому ж. Що ж стосується Національного банку України, то за останні 10 років, інвестори впевнились, що структура є справедливим, прозорим та зрозумілим регулятором", - додав він.