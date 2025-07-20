Зеленський: на закупівлю дронів для фронту, ударів по РФ та захисту міст буде виділено додаткові кошти
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно із призначеними нещодавно міністром оборони Денисом Шмигалем та секретарем РНБО Рустемом Умєровим працюють над збільшенням фінансування на закупівлю військових дронів різноманітного призначення
Про це президент України Володимир Зеленський розповів вдень у неділю, 20 липня 2025 року, після наради із Сирським.
"Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - зазначив глава держави.
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Також йдеться про збільшення витрат на придбання далекобійних дронів.
"Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни", - додав Зеленський.
Що каже Шмигаль
Новопризначений очільник Міноборони своєю чергою провів 20 липня нараду з Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю й забезпечення, про що повідомляється на фейсбуці міністра.
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"Будемо масштабувати виробництва в Україні та закуповувати у партнерів дрони-перехоплювачі, які вже позитивно себе зарекомендували. Найближчим часом очікуємо відчутних результатів. Із заступниками говорили про закупівлю, контрактування й фінансування виробництва. Пройшлися по пріоритетах. Дав відповідні завдання", - наголосив Шмигаль.
"Активізуємо роботу по кожному напрямку, аби зміцнити наш оборонний потенціал", - підсумував міністр оборони.
- Керівник Штабу з планування та командування Федерального міністерства оборони Німеччини, очільник Оперативного штабу з питань України генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що Росія готується до масованих атак на Україну із застосуванням до 2 тис. безпілотників одночасно, що може стати серйозним викликом для української системи протиповітряної оборони.
- Ще раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Мадяр (Бровді) попередив про вірогідність залучення РФ для одночасної атаки на територію України 1000 та більше безпілотників протягом однієї доби.
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