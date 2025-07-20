Зеленський: на закупівлю дронів для фронту, ударів по РФ та захисту міст буде виділено додаткові кошти

Про це президент України Володимир Зеленський розповів вдень у неділю, 20 липня 2025 року, після наради із Сирським.

"Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", - зазначив глава держави.

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Також йдеться про збільшення витрат на придбання далекобійних дронів.

"Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни", - додав Зеленський.

Що каже Шмигаль

Новопризначений очільник Міноборони своєю чергою провів 20 липня нараду з Умєровим та заступниками міністра оборони, що відповідають за міжнародну співпрацю й забезпечення, про що повідомляється на фейсбуці міністра.

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