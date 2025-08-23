Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації

Про це він написав у telegram-каналі.

Президент підписав два укази про санкції. Перший стосується повної синхронізації українських санкцій із обмеженнями Канади, які охоплюють 139 фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки російської агресії.

"Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: "Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України

Другим указом він запровадив санкції проти 28 іноземців, які сприяють російській окупації в Україні та фінансово підтримують державу-агресора.

"По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців", - додав він.