Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації
У суботу, 23 серпня, президент Володимир Зеленський підписав два санкційні укази про синхронізацію санкцій з Канадою та про обмеження для 28 громадян різних країн, які спонсорують Росію
Про це він написав у telegram-каналі.
Президент підписав два укази про санкції. Перший стосується повної синхронізації українських санкцій із обмеженнями Канади, які охоплюють 139 фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки російської агресії.
"Разом з нашими партнерами готуємо також рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів. Усі, хто допомагає Росії продовжувати вбивства та будувати воєнну машину для подальшої агресії, повинні відчувати на собі реальний тиск світу", - підкреслив Зеленський.
Другим указом він запровадив санкції проти 28 іноземців, які сприяють російській окупації в Україні та фінансово підтримують державу-агресора.
"По кожному прізвищу таких осіб ведем роботу також із правоохоронними органами країн-партнерів. Усі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України та українців", - додав він.
- Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 16 серпня щодо санкцій проти 39 громадян РФ і 55 російських компаній, які мають відношення до розробки та виробництва дронів.
