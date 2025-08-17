Зеленський запровадив нові санкції проти розробників дронів РФ з використанням ШІ

Про це йдеться в указі №599/2025, розміщеному на сайті Офісу президента.

Черговий санкційний пакет, спрямований проти компаній та організацій, які прямо залучені до розвитку російських безпілотних технологій із використанням штучного інтелекту.

Обмеження застосовані проти 43 російських, 10 китайських та двох білоруських компаній.

Так, до списку потрапили:

російська компанія "Прогматік", яка виробляє дрон "Мікроб 10" - малогабаритний FPV-камікадзе з електронним автопілотом та системою автоматичного захоплення цілі;

компанія "Розумні птахи" - випускає БПЛА "Сорока" з бойовим навантаженням до 3,5 кг, оснащений оптичною системою утримання цілі, здатний обходити зони радіотіні та перешкоди РЕБ;

китайські компанії Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry. Вони постачають комплектуючі для "шахедів" та інших дронів: двигуни, камери, мікросхеми, транзистори, резистори, резонатори, навігаційні приймачі та маршрутизатори;

російський Центр технологій штучного інтелекту "Нейролаб", який розробляє і тренує ШІ-моделі для безпілотників. Їхня робота дозволяє дронам самостійно орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі, а також обробляти дані із сенсорів. Для цього залучають значні обчислювальні ресурси, які надають учасники АНО "ЦТШІ Нейролаб".

Центр безпілотних систем та технологій (ЦБСТ) - російська організація, створена для впровадження інновацій у сфері безпілотних систем і технологій.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам наголосив, що Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту, і цей процес треба сприймати максимально серйозно.

"ШІ у дронах підвищує автономність, точність і стійкість до засобів РЕБ, дозволяючи автоматично орієнтуватися, розпізнавати та супроводжувати цілі навіть без участі оператора. Для створення таких дронів критично важливими є сучасна електронна компонентна база та значні обчислювальні ресурси. Саме на компаніях, які забезпечують ці можливості, зосереджено увагу в підготовленому санкційному пакеті", - наголосили в ОП.

Власюк підкреслив, що санкції проти цих компаній та організацій мають стратегічне значення, адже вони спрямовані на обмеження ключових ланцюгів у розвитку російських ударних дронів з елементами ШІ, які здатні завдавати значних втрат на полі бою.

Раніше Зеленський також підписав укази, які запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, що пов’язані із держкорпорацією "Росатом" та російськими енергетичними компаніями.