Зеленський запропонував новообраній президентці Швейцарії долучитися до гумдопомоги для Сирії

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував за всю надану політичну та гуманітарну підтримку з боку Швейцарії, зокрема за успішну організацію першого Саміту миру та участь у тематичних конференціях за його підсумками, а також за готовність працювати разом заради пошуку шляхів до справедливого та стійкого миру для України та всієї Європи.

Окремо президент України відзначив щорічні внески Швейцарії в гуманітарну програму Grain from Ukraine та запросив приєднатися до нової української ініціативи Food from Ukraine для підтримки сирійського народу та недопущення продовольчої кризи в Сирії - програма, у межах якої Україна постачатиме Сирії аграрну продукцію.

"Перші 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили до Сирії. Україна закликає партнерів долучитися до цієї ініціативи й допомогти відновити стабільність у Сирії, що водночас є спільним внеском у захист життя в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський і Келлер-Зуттер домовилися продовжити діалог під час особистої зустрічі, яка запланована на найближчий час.