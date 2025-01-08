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Зеленський запропонував новообраній президентці Швейцарії долучитися до гумдопомоги для Сирії

Ксенія Золотова
8 січня, 2025 середа
01:52
Економіка Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новою Президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер і привітав її зі вступом на посаду

Зміст

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував за всю надану політичну та гуманітарну підтримку з боку Швейцарії, зокрема за успішну організацію першого Саміту миру та участь у тематичних конференціях за його підсумками, а також за готовність працювати разом заради пошуку шляхів до справедливого та стійкого миру для України та всієї Європи.

Окремо президент України відзначив щорічні внески Швейцарії в гуманітарну програму Grain from Ukraine та запросив приєднатися до нової української ініціативи Food from Ukraine для підтримки сирійського народу та недопущення продовольчої кризи в Сирії - програма, у межах якої Україна постачатиме Сирії аграрну продукцію. 

"Перші 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили до Сирії. Україна закликає партнерів долучитися до цієї ініціативи й допомогти відновити стабільність у Сирії, що водночас є спільним внеском у захист життя в усьому світі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський і Келлер-Зуттер домовилися продовжити діалог під час особистої зустрічі, яка запланована на найближчий час.

  • Наприкінці грудня 2024 року Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна у рамках гуманітарної програми.
  • Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра аграрної політики України Віталія Коваля щодо візиту в Сирію. Також він пообіцяв допомогти Сирії за програмою "Зерно з України".
Теги:
Новини
Світ
Україна
Сирія
Швейцарія
Володимир Зеленський
зерно
гуманітарна допомога
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