Жеваго: Всі готові платити податки, але розуміючи, що ці податки витрачаються чесно і не корупційно

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Бізнес – це робочі міста та податки, а податки – те, з чого ми годуємо нашу державу, а саме головне - це фінансування Збройних Сил України. Хотілося б, щоб ми мали достатню економіку, яка б фінансувала через податки нашу збройну активність, завдяки якій ми захищаємо нашу країну від російської агресії. Влада взагалі не розуміє, що таке економіка, бізнес, індустрія, промисловість, що потрібно для їхнього розвитку. Коли хтось з чиновників щось робить стосовно бізнесу, має в першу чергу зрозуміти, чи втрачаємо ми робочі місця, заробітну плату. Якщо НБУ закриває фінансові або страхові компанії, то він за рік зменшує 5 тис. робочих місць, а це мільярд гривень додаткових податків. Також це додатковий валовий продукт, який оподатковується 32-35%. Це тільки на прикладі НБУ, а ще є багато інших", - пояснив підприємець.

За його словами, потрібно, щоб компетентні люди Кабміну, Офісу президента, Верховної Ради займалися збільшенням бази оподаткування, тобто збільшувати економіку та робочі місця, аби цих податків було більше.

"Нічого поганого, якщо ми будемо збільшувати податки. Наведу приклад. Я втратив у Луганській області Стаханівський вагонобудівний завод, там працювало 5600 осіб, які виробляли щорічно продукцію на $1 млрд, 9 тис. вагонів. Спитайте мене, чи готовий я був платити 75% податків з цього підприємства на прибуток, щоб тільки його не втратити? Безумовно, готовий. А скільки людей втратило бізнес у Луганську, Донецьку, Криму з 2014 роки – вони втратили все. Ці люди були готові фінансувати ЗСУ на 50% чи 70% податку на прибуток, щоб повернути свою власність, яка була захоплена окупантами, або не допустити такого захоплення. Всі готові платити податки, але розуміючи, що ці податки витрачаються чесно і не корупційно. А коли журналісти викопують факти про купівлю яєць по 17 грн, то це деморалізує платників податків", - зауважив інвестор.

Костянтин Жеваго резюмував, що сьогодні, якщо ми не будемо фінансувати ЗСУ, не будемо давати гроші державі, то можемо закінчити своє існування, як це закінчилося у Луганську, Донецьку і Криму у 2014 році. Тому всі готові віддати більше грошей, які мають піти на ЗСУ, перемогу та відбиття ворожої агресії, але не на корупцію.

Нагадаємо, протягом 2023 року до українського бюджету надійшло 1,66 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів.