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Ексклюзив

Зменшення купівельної спроможності українців: нардепка Южаніна про підвищення податків і військового збору

Ірена Моляр
29 листопада, 2024 п'ятниця
20:04
Економіка

Ніна Южаніна, народна депутатка України, зазначила, що коштів у державному бюджеті до кінця 2024 року достатньо, тому була впевнена, що закон про зміну системи оподаткування та збільшення військового збору не буде підписаний

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Вчора, 28 листопада, президент України підписав закон про держбюджет на 2025 рік та закон, який довго очікував підпису, про зміни системи оподаткування, збільшення військового збору. Тобто йдеться про збільшення податків для кожної людини в Україні, яка офіційно працює та отримує заробітну плату чи інші доходи, які декларуються. Ми всі очікували, що закон про збільшення військового збору не буде підписаний. Абсолютно було очевидним, що коштів для закінчення бюджетного 2024 року у бюджеті достатньо. Ніхто не гнав підписання цього закону, не говорив, що він має скоріше набрати чинності, бо кошти у бюджеті є", - прокоментувала Ніна Южаніна.

За її словами, українські громадяни та бізнес зрозуміли, що збільшення військового збору – зменшення у кожного з них можливостей щось придбати, тобто зменшення купівельної спроможності. І це буде відбуватися щомісяця, а не як один раз роздадуть всім по тисячі, тобто щомісячно буде зменшений власний дохід українця.

"Оскільки президент рейтингозалежний, я вважала, що він не підпише цей закон, але підписав. Хто надавив, що стало причиною - згодом дізнаємося. Скоріше за все, цей проєкт пообіцяли партнерам, що ми будемо шукати власні джерела, і влада вирішила, що найлегше ці джерела знайти у кишенях громадян. Хоча зараз йде відтік робочої сили, заробітні плати неконкурентні, і бізнес готовий зменшувати свої прибутки, аби залишити працівників. Починаючи з 1 грудня, всі наймані працівники будуть щомісяця отримувати менше на 3,5% з усіх видів доходів. Побачимо, як відреагує суспільство. Якась частина бізнесу зможе витримати такий додатковий тягар, а якась – ні, бо не зможе доплачувати своїм працівникам цих 3,5%", - зауважила нардепка.

Южаніна резюмувала, що Україна у всіх питаннях – це нестабільність, неясність та непрозорість, що дуже прикро сьогодні констатувати.

 

  • 28 листопада президент України Володимир Зеленський  підписав закон про підвищення податків. Документ набуде чинності з 1 грудня.
  • Очільник Мінфіну Сергій Марченко повідомив, що МВФ під час перемовин щодо наступного траншу для України порушував питання про підвищення ПДВ, однак наразі влада не бачить для цього підстав.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
податки
Президент України
державний бюджет
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