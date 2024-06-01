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Головна Економіка Зранку та ввечері: Укренерго оприлюднив графік відключень на 2 червня

Зранку та ввечері: Укренерго оприлюднив графік відключень на 2 червня

1 червня, 2024 субота
19:21
Економіка

У неділю, 2 червня, по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00

Зміст

Про це інформує Укренерго.

"Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України діятимуть ліміти на споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати погодинні графіки відключень. 

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає Укренерго.

  • Раніше повідомлялось, що Укренерго змінивграфіки відключення електроенергії на 1 червня для промислових і побутових споживачів по всій Україні - з 18:00 до 24:00
Теги:
Суспільство
Україна
графік вимкнення світла
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