Зранку та ввечері: Укренерго оприлюднив графік відключень на 2 червня

Про це інформує Укренерго.

"Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України діятимуть ліміти на споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі перевищення лімітів обленерго можуть застосовувати погодинні графіки відключень.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують життєзабезпечення населення, не обмежується", - додає Укренерго.