В Україні змінили графіки відключення світла на 1 червня
Укренерго змінило графіки відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів по всій Україні - з 18:00 до 24:00
Про це повідомляє Укренерго.
"Сьогодні термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено", - йдеться у повідомленні.
Так, обмеження по всій території України будуть діяти 1 червня з 18:00 до 24:00.
В Укренерго зауважили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень.
- Вранці Міністерство енергетики прогнозувало зміни у графіках відключення електроенергії через нічну атаку РФ 1 червня по енергетичній системі України.
- Раніше Укренерго повідомляло, що 1 червня по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00.
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