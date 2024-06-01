В Україні змінили графіки відключення світла на 1 червня

Про це повідомляє Укренерго.

"Сьогодні термін дії лімітів на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено", - йдеться у повідомленні.

Так, обмеження по всій території України будуть діяти 1 червня з 18:00 до 24:00.

В Укренерго зауважили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень.