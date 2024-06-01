Через нічну атаку РФ в Україні можуть змінити графіки відключення світла, - Міненерго
Міністерство енергетики прогнозує зміни у графіках відключення електроенергії через нічну атаку РФ 1 червня по енергетичній системі України
Про це повідомляє Міненерго.
"У зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві нагадали, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності.
Раніше Укренерго повідомляло, що 1 червня по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ обстріляли Україну ракетами та "шахедами". Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях. На Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, на Львівщині є постраждалі.
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