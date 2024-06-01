Через нічну атаку РФ в Україні можуть змінити графіки відключення світла, - Міненерго

Про це повідомляє Міненерго.

"У зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві нагадали, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності.

Раніше Укренерго повідомляло, що 1 червня по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів з 18:00 до 23:00.