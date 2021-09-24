Економіст Гайдай про антиолігархічний закон: Це неефективний спосіб боротися із впливом фінансово-промислових груп

Таку позицію висловив Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.

"Інструмент, який вибрали для того, щоб боротися з впливом фінансово-політичних груп, який справді викривлює економічні процеси в країні, котрий не дає нам розвиватися так, як ми могли б, — на мій погляд, він не дуже ефективний. З різних причин", — сказав Гайдай.

Він підкреслив, що у процедурах фінмоніторингу західних банків та інвестбанків немає такого терміну, як "олігарх". За його словами, всі давно знають, з ким працюють, і або погоджуються та транзакції, або ні.

"Так само з точки зору медіаактивів важко зрозуміти — яким чином цей закон спонукатиме якісь міжнародні медіахолдинги зайти в Україну і викупити в олігархів їхні медіаактиви. Це не зрозуміло", — зауважив Гайдай.