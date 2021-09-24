Економіст Гайдай про антиолігархічний закон: Це неефективний спосіб боротися із впливом фінансово-промислових груп
Законопроєкт, спрямований на боротьбу із надмірним впливом олігархів — це неефективний спосіб позбавити фінансово-промислові групи їхньої ваги
Таку позицію висловив Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, в ефірі програми “Великий ефір Василя Зими” на телеканалі Еспресо.
"Інструмент, який вибрали для того, щоб боротися з впливом фінансово-політичних груп, який справді викривлює економічні процеси в країні, котрий не дає нам розвиватися так, як ми могли б, — на мій погляд, він не дуже ефективний. З різних причин", — сказав Гайдай.
Він підкреслив, що у процедурах фінмоніторингу західних банків та інвестбанків немає такого терміну, як "олігарх". За його словами, всі давно знають, з ким працюють, і або погоджуються та транзакції, або ні.
"Так само з точки зору медіаактивів важко зрозуміти — яким чином цей закон спонукатиме якісь міжнародні медіахолдинги зайти в Україну і викупити в олігархів їхні медіаактиви. Це не зрозуміло", — зауважив Гайдай.
-
Нагадаємо, Верховна Рада 23 вересня ухвалила закон про статус олігархів в Україні.
-
Згодом голова фракції "Голос" Ярослав Железняк та нардеп фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький повідомили, що народні депутати планують переголосувати закон про деолігархізацію через три правки, які суперечать одна одній.
-
Веніславський казав, що потрібно переголосувати одну статтю закону. Потім він заявив, що закон про олігархів передадуть на підписання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.57
Купівля 26.57Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе